´Рождественские узоры´.

Рождество - чудесный праздник, несущий веру в лучшее, любовь к людям и жизни. Праздник Рождества очень популярен - это один из светлых дней в году, который начали отмечать ещё в 10 веке, отмечают его православные христиане всего мира 7 января в честь рождения сына Божьего Иисуса Христа, спасителя людей.