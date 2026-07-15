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Новости Тамбова

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В Тамбове начали продавать места в очередях на заправках

В Тамбове начали продавать места в очередях на заправках

Фото: нейросети Читайте также: Усадьбу адвоката Фёдора Плевако в Староюрьевском округе продают за 1 рубль «Приора» снесла столб на тротуаре в центре Тамбова Тамбовчане всё чаще жалуются на работу общественного транспорта Из-за бензинового кризиса автомобилистам предлагают попасть к колонке без ожидания — цена вопроса достигает 5 тысяч рублей.

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