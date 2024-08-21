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  • Александр Котов
    а начальник ГШ великий сказочник оказывается. или просто трепло.«ВС России успешн...
  • Андрей Шурканцев
    А я то судя по докладу начальника генерального штаба, думал, что уже на второй день "вторжения" мы всех бандеровцев о...«ВС России успешн...
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«ВС России успешно применили проверенную тактику НКВД в Курской области, пленные ВСУ будут ежедневно»: Белоусов принял важнейшее решение по приграничью: Карта боевых действий на Украине, к утру 21.08.24 г.

«ВС России успешно применили проверенную тактику НКВД в Курской области, пленные ВСУ будут ежедневно»: Белоусов принял важнейшее решение по приграничью: Карта боевых действий на Украине, к утру 21.08.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 21 августа 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 21.

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Комментарии
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Андрей Шурканцев
А я то судя по докладу начальника генерального штаба, думал, что уже на второй день &quot;вторжения&quot; мы всех бандеровцев остановили и громя погнали от границ России, а оказалось мы ещё и не начинали...!?
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16 час.
Александр Котов
а начальник ГШ великий сказочник оказывается. или просто трепло.
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12 час.

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