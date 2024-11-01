РИА Новости: пленный боец заявил, что хочет получить гражданство России

Пленный украинский военнослужащий из состава 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Александр попросил предоставить ему российское гражданство из-за опасений перед возвращением домой.
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