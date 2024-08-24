Модернизация на подмосковном производстве стройматериалов дала рост производительности в 40%

Дефицит квалифицированных рабочих кадров есть сегодня во многих отраслях. Поэтому наряду с обучением персонала актуальной темой для многих производственных компаний стала автоматизация и роботизация производства.
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