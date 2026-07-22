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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лишь один игрок Аргентины не отвернулся во время награждения Испании – Флако Лопес. Остальные стояли спиной, когда Родри вручали Кубок мира

Нападающий « Палмейраса » Флако Лопес оказался единственным игроком сборной Аргентины, который не отвернулся во время церемонии награждения сборной Испании после финала ЧМ-2026.

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