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Закон, порядок, государство

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Взлетят пенсия и заплата: большой "сюрприз" для россиян в 2024 году — кому повысят

Взлетят пенсия и заплата: большой "сюрприз" для россиян в 2024 году — кому повысят

Реальная зарплата россиян за вычетом инфляции по итогам года вырастет на 8 процентов, а реальные доходы населения — на 5 процентов, при этом минимальный размер оплаты труда с начала 2024 года увеличится на 18,5 процента.

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Комментарии
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А Кудасов
Эти цифры бы приводили на фоне цифр прогнозируемой инфляции.
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