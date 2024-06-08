"Колеблющаяся страна". Россия и Запад начали битву за Турцию. Что это значит для всего мира?

Святогор Князев

Увы, Турция опоздала ровно на 2 года! С момента начала специальной операции, началось уничтожение общеевропейского рынка, с целью возрождения американской промышленности, и основной вектор развития сместился в сторону Дальнего Востока. Для торговли с ДВ Китаю нет необходимости в новых латеральных транспортных коридорах. А для собственного снабжения, Турции хватит и того что есть. Таким образом, турция по сути тянет пустышку. потому ей Россия и не мешает))) Среднеазиатские "тигры" без России -ничто! Рынка нет, денег нет, промышленности нет...и этот список можно продолжать! Европейский рынок в упадке, и предназначен к уничтожению. Следовательно, и Турция и её коридор - излишнее телодвижение, поедающее и так скудный бюджет Турции! У Турции нет денег! А среднеазиатские баи с бедняками не дружат!