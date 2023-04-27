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Володин: Байден поспешил с объявлением об участии в выборах, потому что боится ответственности за совершенные им преступления

Володин: Байден поспешил с объявлением об участии в выборах, потому что боится ответственности за совершенные им преступления

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден поспешил с объявлением о своем участии в выборах хозяина Белого дома в 2024 году, потому что боится ответственности за совершенные преступления.

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