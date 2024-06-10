В Тамбове проводили ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской

В Тамбове состоялись проводы ковчега с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Сначала митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
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