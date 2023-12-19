Новая остановка появится у автобусов с711

С 23 декабря добавляется новая остановка у следующих через район Капотня автобусов м78, 655 и с711. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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