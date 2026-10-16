Модель среднего уровня с акцентом на прочности и защите Tecno представила смартфон Spark 50s 5G. Новинка получила экран с кадровой частотой 120 Гц, аккумулятор емкостью 6500 мА·ч и набор функций на основе искусственного интеллекта.
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