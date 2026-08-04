IT-эксперт Рыбников: кэш приложений может занимать десятки гигабайт

Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рассказал, что память смартфона может заполняться служебными данными даже без установки новых приложений и сохранения фотографий.
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