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IT-эксперт Рыбников: кэш приложений может занимать десятки гигабайт

IT-эксперт Рыбников: кэш приложений может занимать десятки гигабайт

Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рассказал, что память смартфона может заполняться служебными данными даже без установки новых приложений и сохранения фотографий.

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