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Крымское информационное агентство

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«Бандеровец» из Алушты получил 15 суток ареста и штраф за оскорбления россиян

«Бандеровец» из Алушты получил 15 суток ареста и штраф за оскорбления россиян

Ранее в Алуште был задержан Анатолий Голякович за нацизм, и оскорбления российской армии. Кадр из оперативного видеоПо данным «Крымского СМЕРШа», мужчине назначено наказание в виде 15 суток ареста и 30 тысяч рублей штрафа.

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Комментарии
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Владимир Грачев
Почти,как в детском саду. Для таких это не наказание, а для других это не повод призадуматься. Общественные работы на виду у всего народа, в случае попытки избежать или уклонится, уголовная ответственность.
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14 час.

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