«Бандеровец» из Алушты получил 15 суток ареста и штраф за оскорбления россиян

Ранее в Алуште был задержан Анатолий Голякович за нацизм, и оскорбления российской армии. Кадр из оперативного видеоПо данным «Крымского СМЕРШа», мужчине назначено наказание в виде 15 суток ареста и 30 тысяч рублей штрафа.
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