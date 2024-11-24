Ребята, вы там окончательно сбрендили? Главными актерами года названы Филипп Киркоров и Денис Дорохов

Bogdan Stupin

Фактически на ту же тему оказался и последний выпуск михалковского "Бесогона" о якобы "незамечаемых" явлениях отечественного бытия. Особенно в той сфере, которая у нас почему-то продолжает считаться культурой. И как говорится - кстати, о птичках: министры ТАМ меняются почти регулярно, но перемены дают старт еще более удручающей реальности... Может, как заметил еще Жванецкий, "пора в консерватории что-то подправить"?