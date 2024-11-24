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Ребята, вы там окончательно сбрендили? Главными актерами года названы Филипп Киркоров и Денис Дорохов

Ребята, вы там окончательно сбрендили? Главными актерами года названы Филипп Киркоров и Денис Дорохов

Интересная жизнь с Vera Star Мы уже давно привыкли к тому, что люди без специального образования снимаются в кино, выходят на театральные подмостки, поют и занимаются другими видами творчества, если в сегодняшнем варианте его таковым можно назвать.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Филя пидорасович кыРкорофф🤣🤣🤣🤣
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49 мин.
Bogdan Stupin
Фактически на ту же тему оказался и последний выпуск михалковского &quot;Бесогона&quot; о якобы &quot;незамечаемых&quot; явлениях отечественного бытия. Особенно в той сфере, которая у нас почему-то продолжает считаться культурой. И как говорится - кстати, о птичках: министры ТАМ меняются почти регулярно, но перемены дают старт еще более удручающей реальности... Может, как заметил еще Жванецкий, &quot;пора в консерватории что-то подправить&quot;?
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26 мин.
Владимир Аверков
все эти выродки-из КВН и шалмана Пугачихи...надо выкорчёвывать корни....иначе так и будем десятилениями смотреть на все эти хари.....бульдоги,галкины,фили,деревянки и прочая шваль...
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6 мин.

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