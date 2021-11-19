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Экс-глава разведки Украины заявил о российском «кроте» в органах власти

Экс-глава разведки Украины заявил о российском «кроте» в органах власти

Экс-начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба в пятницу, 19 ноября, в эфире телеканала «Украина 24» высказал предположение, что в украинских властных структурах действует «крот», работающий в интересах России.

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