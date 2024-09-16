Берлин и Лондон скупают по миру самоходные установки для Украины

Правительство ФРГ одобрило продажу Катару партию новых 155-миллиметровых самоходных гаубиц RCH 155 на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer производства немецкого отделения группы KNDS, сообщает Bild.
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