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Загрутдинов: началось устройство кровли строящейся школы в Лефортове

Загрутдинов: началось устройство кровли строящейся школы в Лефортове

Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов сообщил о завершении устройства монолита четвертого этажа школы, которая строится в районе Лефортово.

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