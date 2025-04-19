Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. На встрече в Кремле он заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова о ситуации на фронте и объявил о прекращении боевых действий с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля в связи с пасхальными гуманитарными соображениями.