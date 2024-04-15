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Российский боец MMA Арман Царукян одержал впечатляющую победу над экс-чемпионом UFC Чарльзом Оливейру

Российский боец MMA Арман Царукян одержал впечатляющую победу над экс-чемпионом UFC Чарльзом Оливейру

Российский боец MMA Арман Царукян одержал впечатляющую победу над экс-чемпионом UFC Чарльзом Оливейру Елена ГалицкаяНа прошедшем турнире UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе российский спортсмен Арман Царукян одержал победу над опытным бразильским бойцом Чарльзом Оливейру.

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