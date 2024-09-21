Европейский план «кремниевого суверенитета» под угрозой. Из-за изменений в планах Intel

Отсрочка строительства заводов по производству чипов в Германии может ослабить амбиции ЕС в сфере полупроводников\u000D\u000AНа этой неделе корпорация Intel объявила, что откладывает на два года планы по строительству двух заводов по производству полупроводников в восточной Германии.