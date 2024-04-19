Названы даты отключения отопления в муниципалитетах Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля, ФедералПресс. Отопительный сезон подходит к концу в Приморском крае. В городах и районах, где больше пяти дней подряд погода радует температурой +8 градусов и выше, приостанавливают работу котельных.
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