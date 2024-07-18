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Царьград

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Знали за час до покушения на Трампа: Сенатор США выдал инсайд о Секретной службе

Знали за час до покушения на Трампа: Сенатор США выдал инсайд о Секретной службе

Секретная служба США заметила стрелявшего в Трампа за час до покушения.Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо заявил, что сотрудники Секретной службы США заприметили стрелявшего в Дональда Трампа мужчину аж за час до покушения.

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