Прокуратура пытается вернуть деньги, похищенные мошенниками у пенсионеров в Карелии

В ведомство обратились жители Суоярвского района. Установлено, что в 2023 году телефонные мошенники позвонили пенсионерам, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили их перевести сбережения на «безопасный» счет.
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