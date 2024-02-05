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ИЗВЕСТИЯ iz

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Генерал ВСУ указал на неспособность Зеленского обеспечить армию всем необходимым

Генерал ВСУ указал на неспособность Зеленского обеспечить армию всем необходимым

Украинский лидер Владимир Зеленский сам несет вину за поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как не смог обеспечить армию достаточными ресурсами, в том числе оставив своих военных без артиллерийских снарядов на фронте.

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