Украинский лидер Владимир Зеленский сам несет вину за поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как не смог обеспечить армию достаточными ресурсами, в том числе оставив своих военных без артиллерийских снарядов на фронте.
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