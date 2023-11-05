Financial Times: Западу невыгодно и рискованно конфисковывать российские активы

Конфискация Западом российских активов может привести к большим неприятностям. Есть риск, что другие государства захотят обезопасить себя от подобного сценария и выведут собственные резервы из западных стран.
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