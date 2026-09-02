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Цена на российскую нефть Urals в августе выросла на всех базисах

Цена на российскую нефть Urals в августе выросла на всех базисах

Российская нефть Urals в августе заметно укрепила позиции на внешних рынках. Скидки к международным эталонам сократились практически по всем ключевым направлениям поставок.

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