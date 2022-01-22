gorod55

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Снова нечем дышать. Омичей предупредили о начале опасного периода

Снова нечем дышать. Омичей предупредили о начале опасного периода

Режим неблагоприятных метеоусловий продлится как минимум до 11:00 завтра, 23 января. Пока синоптики объявляют режим первой степени опасности, что не обязывает предприятия снижать выбросы, а лишь говорит о необходимости подготовиться к этому.

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