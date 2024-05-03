В Каире состоится встреча Египта, Израиля, Катара, США и ХАМАС по Газе

Сегодня в Каире делегации из Египта, Израиля, Катара, США и движения ХАМАС проведут встречу с целью достичь соглашения об обмене заложниками и прекращения боевых действий в палестинском анклаве, сообщает телеканал Al Hadath.
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