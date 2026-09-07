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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Погорилая об отзыве нейтрального статуса у Валиевой: «Она нашла в себе силы вернуться, а ей снова обрубают крылья. Это уже не спорт»

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилая высказалась о том, что Камилу Валиеву и Марка Кондратюка лишили нейтрального статуса.

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