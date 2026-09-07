Названо лучшее время для наблюдения звездопада Эпсилон-Персеиды 10 сентября

В ночь с 9 на 10 сентября ожидается пик метеорного потока Эпсилон-Персеиды. Как сообщает ТАСС, астроном Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров назвал оптимальное время для наблюдения за этим явлением.