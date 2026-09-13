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От интервью до живого обсуждения: вечер, посвящённый панк‑культуре Твери

От интервью до живого обсуждения: вечер, посвящённый панк‑культуре Твери

16 сентября в Твери состоится показ документального фильма о развитии панк‑культуры в городе. Место действия — паб BIG BEN — сообщает Тверь – город панков.

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