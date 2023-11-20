Самое странное стихотворение Высоцкого: в чём он клялся в 1953 году?

СК

Степан Капуста

Да простят меня фанаты Высоцкого, о его личности я невысокого мнения. Талант поэта - да. Но поэтов такого уровня и, пожалуй выше, - много. Полагаю, главной чертой его личности была ПОЗА. Однако харизма, которая выпирала почти из каждого играемого им персонажа, почитателями его "песенного" репертуара оправдывала недостоверность этих персонажей, их искаженную трактовку. Чем бросается в глаза Глеб Жеглов? Позерством и самолюбованием, стремлением быть выше окружающих. И второе. Наркомания Высоцкого. Мерседес. Женитьба на Марине Влади. Поза. Поза. Поза. Сравниваю его с прекрасным актером Павлом Луспекаевым (таможенник из Белого солнца пустыни), который в этом фильме играл вскоре после ампутации стоп. Годами боли в ногах врачи купировали морфием, но когда надобность в наркотике отпала, но зависимость была сильнейшая, он нашел в себе силы отказаться от наркотика. Мужество? Безусловно. Была ли в этом Поза? Никогда. Вот это - Личность.