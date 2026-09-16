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Мировое обозрение

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Жизнь Украины висит на волоске! Российские войска перешли в мощное наступление, призывы к мирным переговорам Зеленского отвергнуты, а позиция США изменилась!

Жизнь Украины висит на волоске! Российские войска перешли в мощное наступление, призывы к мирным переговорам Зеленского отвергнуты, а позиция США изменилась!

Украина стремительно теряет контроль над собственной судьбой. Российские войска продвигаются вперед широким фронтом, до Славянска и Краматорска остается менее 15 километров — и это не просто географическая отметка, а прямая угроза всей системе снабжения украинской армии.

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