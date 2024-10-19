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КНДР предупредила о готовности воевать с Южной Кореей из-за ее действий

КНДР предупредила о готовности воевать с Южной Кореей из-за ее действий

КНДР на фоне обнаружения в одном из районов Пхеньяна обломков разведывательного беспилотника Южной Кореи предупредила Сеул, что повторное вторжение его военных средств на северокорейскую территорию будет расцениваться как объявление войны, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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