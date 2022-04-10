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Карло Анчелотти: «Реал» не потерял голову после холодного душа от «Барсы» и хорошо справился с ситуацией»

Карло Анчелотти доволен реакцией «Реала» на разгром от «Барселоны». Вчера мадридский клуб выиграл у «Хетафе» со счетом 2:0 и сохранил 12-очковый отрыв от второго места в таблице Ла Лиги.

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