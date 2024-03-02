Боец ММА Умар Нурмагомедов победил Алмахана на UFC Fight Night 238

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов одержал победу над представителем Казахстана Бекзатом Алмаханом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 238 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
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