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Лента новостей Крыма

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Минэкономразвития прокомментировало слова Зеленского про Крым

Минэкономразвития прокомментировало слова Зеленского про Крым

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минэкономразвития России, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы отсутствии в Крыму туризма, заявило, что полуостров - одно из самых популярных туристических направлений в стране, только в 2024 году в гостиницах Крыма были размещены 2,4 миллиона туристов, … .

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