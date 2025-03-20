Минэкономразвития прокомментировало слова Зеленского про Крым

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минэкономразвития России, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы отсутствии в Крыму туризма, заявило, что полуостров - одно из самых популярных туристических направлений в стране, только в 2024 году в гостиницах Крыма были размещены 2,4 миллиона туристов, … .