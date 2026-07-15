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Хэмилтон – лучший пилот «Ф-1» 2010-х по версии Autosport, Ферстаппен – 5-й, Райкконен – 10-й

Издание Autosport представило топ-10 лучших пилотов «Формулы-1» 2010-х. Первую строчку занял выступавший за « Мерседес » Льюис Хэмилтон , который пять раз становился чемпионом за этот период.

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