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«Торонто» продлил Кемпфа на 4 года с кэпхитом 2,4 млн долларов и Хольмберга на 2 года с кэпхитом 800 тысяч

Соглашение с 28-летним чешским игроком рассчитано на 4 года, с 24-летним шведом – на два.  Средняя зарплата Кемпфа составит 2,4 миллиона долларов в год (по прошлому контракту – 1,5 млн).

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