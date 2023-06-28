«Торонто» продлил Кемпфа на 4 года с кэпхитом 2,4 млн долларов и Хольмберга на 2 года с кэпхитом 800 тысяч

Соглашение с 28-летним чешским игроком рассчитано на 4 года, с 24-летним шведом – на два. Средняя зарплата Кемпфа составит 2,4 миллиона долларов в год (по прошлому контракту – 1,5 млн).
Популярные статьи
- Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»
- Циципас и Бадоса потренировались на «Уимблдоне»
- «Мы призываем всех сплотиться вокруг Президента РФ». Федерация бокса России выступила с официальным заявлением
Свежие комментарии