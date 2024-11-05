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Первый пошел: известны первые официальные итоги голосования на выборах президента США

Первый пошел: известны первые официальные итоги голосования на выборах президента США

Жители американского поселка Диксвилл-Нотч на северо-востоке США первыми проголосовали на выборах президента, в соответствии со сложившейся еще с 1960 года традицией избирательный участок открывается там первым в Соединенных Штатах.

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