Больше всего шансов на оправдание имеют силовики и чиновники

Никогда не задумывались почему у нас в России столь малое, можно даже сказать ничтожное, количество оправдательных приговоров? У нас судят исключительно тех, чтя вина, бесспорно, и безоговорочно доказана? Увы, практика показывает, что нет.
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