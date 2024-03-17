Балерина Анастасия Волочкова приняла участие в передаче на одном из федеральных каналов — и уже наверняка пожалела об этом.
«Вы вообще кого позвали?» — Мусагалиев унизил Волочкову в эфире телешоу
Комментарии
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Marinetta
Браво, Анастасия! 👏👏👏 Мусагалиев не мужчина! 👎👎👎
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17 час.
Н
Наталья
И в чем он не прав?? Да.... резко.но ведь все так....
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17 час.
Marinetta
Дело не в правоте, а в психологическом аспекте 😉 Попробовал бы он так грубо пошутить и втоптать в грязь ...ну... хотя бы ... Тимура Батрутдинова или, на худой конец, Максима Галкина. А этот скоморох возвысился за счёт слабой беззащитной ЖЕНЩИНЫ (лично ему что плохого она сделала?) ☝️
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15 час.
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