И в чем он не прав?? Да.... резко.но ведь все так....

Marinetta

Дело не в правоте, а в психологическом аспекте 😉 Попробовал бы он так грубо пошутить и втоптать в грязь ...ну... хотя бы ... Тимура Батрутдинова или, на худой конец, Максима Галкина. А этот скоморох возвысился за счёт слабой беззащитной ЖЕНЩИНЫ (лично ему что плохого она сделала?) ☝️