Говорят, «Нет плохих народов, есть плохие люди». Посмотрите сайт интерпола

Любопытно, однакоПолитикаГоворят, «Нет плохих народов, есть плохие люди». Посмотрите сайт интерпола автор - Политические будни Мы часто слышим, что плохих народов не существует, есть плохие люди.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьхохлошумерПу, с огнем играешь! Гнать всех нах. И визы, срочно!Игорь КузнецовДа, в процентном отношении можно сравнивать, но это не значит что их подавляющее большинство в каждом из народов. В СССР, например, большинство воров в законе было из Грузии и Армении. Но сами грузины и армяне, в большинстве своём, были приветливые и гостеприимные люди.Александр Петров"большинство воров в законе было из Грузии и Армении"- этого уже достаточно, чтоб судить об всем народе!Игорь КузнецовЯ бы так не сказал. Просто для русских не свойственно такое кровное единство как для малых народов. Например для чеченских тейпов (общность людей, связанных между собой кровным родством по отцовской линии) это исторически. Каждый из них имел свои общинные земли и тейповую гору (от названия которой часто происходило название тейпа). Тейпы внутри себя делятся на т. н. "гары" (ветви) и "некъи", - термин имеющий значения фамилии.Александр ДонигевичДОВОЛЬНО УЗКОЕ ПОНИМАНИЕАлександр Петрови самое точное что и вильнуть в сторону некудаVictor BykovДело не просто в людях - в культурах дело.Nina Roytvarf (Чёрная)Именно обэтом и должна идти речь! А автор -полный примитив.АНГЕЛ АНГЕЛВ России только пока не сделали выводов, наверное как всегда пока гром не гряне.... Вот только чем все это может закончится???? Хотя для наших политиков и чиновников миграционная политика и гастарбайтеры это бизнес и ни чего личного...Александр СимаковКакое отношение миграционная политика и гастарбайтеры имеют к российским гражданам?GgrainvnЯ бы вам сказал каких качеств личности достоин ваш вопрос, но правила сайта не позволяют.Виктор БорисовСамое непосредственное но если вы живете в Украине .....то вам все равноАлександр Петровкогда они жену и дочку изнасилуют тогда сам поймешь своё отношение))Александр ПетровНа Украине живут люди у которых нация называется "мояхатаскраю" и не стоит об них беспокоиться пусть с краю в одиночку и подыхают))Александр ДонигевичНЕПОСРЕДСТВЕННОЕАлександр ДонигевичОпять ТЕ ЖЕ грабли - НЕ НАСТУПАЙТЕNina Roytvarf (Чёрная)Все просто-сначала гастарбайтер, потом российский гражданин. Вот такое отношение.Вячеслав Белослюдовты лучше что-ли? точно такой же. также в одиночку и подохнешь, как и те люди на украине.Эдуард Николаевне вижу тут Русских, возможно с Российским гражданствомГорбатюк Валерий"Нет плохих народов?" Спросите у чиновников США про турков-месхетинцев. Которых реально терпеть не могли соседи по проживанию. США их пожалели и в 90-х вывезли к себе. А теперь ВОЮТ...Искандер КалибровИ.В.Сталин безошибочно разбирался в национальном вопросе. Он был против ленинского устройства СССР, усматривая в нём будущий потенциал распада. Сталин, как известно, не был сторонником СССР в том виде, в каком он получился. То есть Сталин был за автономии, но не за отдельные республики, которые могли бы в теории отделиться от Союза.Александр ГавричковЧем тупее, тем более подвержен постороннему влиянию. Отупляют народ во всем мире... Скоро и русских тупых кол-во увеличится...ААнатолийО склонности народов к преступлениям пишут многие. И пишут разное. Рекомендую поискать здесь полицейские сводки о преступности в царской России. Я как - то нашел. Очень интересные данные. Самыми криминальными народами являлись народы Северного Кавказа. Интересен перечень преступной деятельности. Это угон скота, похищение людей, кровная месть и др. Интересующиеся могут поискать. Я утверждаю, что есть целые народы с ментальностью преступников. То есть не признающих Законов, считающих ту или иную "деятельность" в данной стране преступлением. И чтобы эту ментальность изменить их надо изолировать. Пусть друг у друга воруют, друг друга убивают. Послушать готов не согласных. Только без обвинений, мата, пены словесной.TtestorrПроще всех ниггеров вернуть в Африку, чем изолировать народ) Евреи подтвердят - у них забор с ПалестинойАнатолий ИвановИх самих не мешало бы изолировать в Палестине!ААнатолийАбсолютно изолировать невозможно, согласен. Но ограничить, затруднить расползание в сочетании с работой по принуждению к цивилизации может и поможет. Хотя история цыган не позволяет особо надеяться.Рушан Мухамеджановэто преступление с вашей точки зрения, а с их точки зрения-это обычное дело...так поступали их предки тыщчу лет...другое дело, что они эти свои обычаи распространяют и на другие территории...за это надо карать смертью...Ермолов яркий тому пример.и за это его уважали даже враги...Комментировать