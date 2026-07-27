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Токаев по-азиатски хитро объявил, что США ему дороже России, – в Киеве расшифровали омский демарш

Токаев по-азиатски хитро объявил, что США ему дороже России, – в Киеве расшифровали омский демарш

«Миротворческий» демарш Касым-Жомарт Токаева на встрече с Владимиром Путиным в Омске объясняется давлением, которое на оказывают на казахского президента западные акционеры Каспийского трубопроводного консорциума, терпящие убытки после прекращения отгрузки из Новороссийска.

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