Токаев по-азиатски хитро объявил, что США ему дороже России, – в Киеве расшифровали омский демарш

«Миротворческий» демарш Касым-Жомарт Токаева на встрече с Владимиром Путиным в Омске объясняется давлением, которое на оказывают на казахского президента западные акционеры Каспийского трубопроводного консорциума, терпящие убытки после прекращения отгрузки из Новороссийска.
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