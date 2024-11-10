Превью финала International Championship 2024

В финале турнира International Championship 2024 схлестнутся Крис Уокелин и Китайский Ас Дин Джуньху, сообщает SnookerHQ International Championship 2024 (фото: SnookerHQ)Все Новости и результаты турнира International Championship 2024 Квалификация - результаты International Championship 2024 International Championship 2024.
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