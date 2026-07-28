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Новости Липецка

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В Липецкой области с 31 июля отменяют порядок отпуска бензина «чёт-нечет»

В Липецкой области с 31 июля отменяют порядок отпуска бензина «чёт-нечет»

31 июля на липецких АЗС заканчивается временный порядок отпуска бензина по принципу «чёт-нечет». Ситуация на заправках Липецкой области улучшилась: поставки топлива стабилизировались, очереди сократились.

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