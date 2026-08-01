СК России начнет расследование атаки собаки на мальчика в Хабаровске

26 июля 2025 года в Хабаровске собака напала на мальчика. Следственный комитет начал проверку. Руководителю управления Сергею Белянскому поручено возбудить уголовное дело и предоставить отчет о ходе расследования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии