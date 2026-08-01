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Царьград

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СК России начнет расследование атаки собаки на мальчика в Хабаровске

СК России начнет расследование атаки собаки на мальчика в Хабаровске

26 июля 2025 года в Хабаровске собака напала на мальчика. Следственный комитет начал проверку. Руководителю управления Сергею Белянскому поручено возбудить уголовное дело и предоставить отчет о ходе расследования.

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