В Петербурге школьницу, повесившую портреты членов РДК, отпустили из СИЗО

Девушке, развесившей в школе Санкт-Петербурга портреты членов «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* – Дениса Капустина** и Алексея Левкина**, изменили меру пресечения – ее освободили из-под стражи, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
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