Bloomberg: Еврокомиссия попыталась предотвратить раскол ЕС из-за Трампа

В ходе закрытого заседания Европейская комиссия (ЕК) призвала государства-члены Европейского союза (ЕС) сохранять единство, учитывая, что президент США Дональд Трамп может использовать разногласия между ними для продвижения своей политики «Америка прежде всего».
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